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Malatya’da torbacı operasyonda: 1 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:48:29 -
Malatya’da torbacı operasyonda: 1 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.


Malatya emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçu ile ilgili olarak ekiplerce yapılan çalışmalarda, 79,45 gram Sentetik Kannabinoid, 21,80 gram toz esrar, 0,45 gr metamfetamin, 180 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 4 adet 6,35 MKE tabanca fişeği, 19 adet 7,65 tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tüfek kartuşu, 3 bin 305 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.


Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli hakkında TCK 188/3 fiilinden işlem yapılmış olup şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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