Malatya'da terör propagandasına tutuklama kararı
Terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.06 Eylül 2019 Cuma 17:53
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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