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Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı

13 Eylül 2019 Cuma 13:21
Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama

MALATYA (AA) - Malatya'da telefonla aradıkları genci, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde M.G'yi (19) telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurları, "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" iddiasıyla panik haline sokarak evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi.

Korkuya kapılan M.G, evinde bulunan altın ve paraları poşete koyarak belirtilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.G, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat ve teknik takip sonucunda yaklaşık bir saat içerisinde şüphelilerin kullandığı aracı ve plakasını belirledi.

Şüphelilerin kullandığı aracın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde olduğunu ve zanlıların Şanlıurfa'ya kaçmaya çalıştığını belirleyen ekipler, içerisinde 4'ü Suriye uyruklu 5 şüphelinin bulunduğu aracı Sürgü Mahallesi'nde durdurdu.

Polis, şüpheliler A.E, F.Ş, H.Z, İ.Ş. ile M.E'yi göz altına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada zanlıların iç çamaşırı ve çoraplarının içerisine gizledikleri 20 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, iki çeyrek altın, iki yüzük, iki çift küpe, bir adet 1,5 metre uzunluğunda altın zincir, 5 burma bilezik, 2 bin 340 lira ile 80 sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan 5 şüpheliden İ.Ş. ve M.E, tutuklandı, A.E, F.Ş. ve H.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:21
  1. Asayiş
  2. Malatya
  3. Şanlıurfa
  4. telefon dolandırıcılığı

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