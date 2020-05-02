Malatya’da STK’lardan imza kampanyası

Malatya’da sivil toplum kuruluşları tarafından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek vermek ve Ankara Barosu’nu kınamak adına imza kampanyası başlatıldı. İnternet ortamındaki kampanyaya şuana kadar 30 bin kişi imza attı.

Malatya’da bir araya gelen 31 sivil toplum kuruluşu bizturkiyeyiz.org adlı site üzerinden İslami değerlere saldırdığı gerekçesiyle Ankara Barosunu kınamak için imza kampanyası başlattı. Türkiye’nin her yerinden kampanyaya desteğin verildiği sitede ‘İnancımıza ve değerlerimize saldıranları kınıyoruz’ başlığı altında ise açıklamaya yer verildi. Ankara Barosu’nun ahlaksızlığı ve sapkınlığı meşrulaştırma adına milli ve manevi değerlere saldırdığı basın açıklamasını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığına yol açtığının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi. “Üzüntümüz, Sodom ve Gomore’nin avukatlığına soyunan bu hukuk mahfilinin basın açıklamasında doğadaki yasalara ve insanın doğasına meydan okuyan sapkınlığı meşru gösterme gayretkeşliğini görmemizden kaynaklanmaktadır. Hayal kırıklığımız ise, aynı hukuk mahfilinin eski çağlardan günümüze kadar yeryüzündeki ahlaki sistemlerin ve semavi dinlerin tümünde lanetlenen bir sapkınlığı savunma adına, milli ve manevi değerlerimize hakaret etme hakkını kendisinde görme hususundaki aymazlığından dolayıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tamamen emri bi’l ma’ruf ve nehyi ani’l münker bağlamındaki haklı ve yerinde ifadelerini "halkı kin ve nefrete tahrik" ediyor gerekçesiyle eleştiren ve kaleme aldığı basın açıklaması ile kutsal değerlerimize karşı beslenen kin ve düşmanlığın belgesini ortaya koyan Ankara Barosu’nu şiddetle kınadığımızı yüce milletimize hürmetle arz ederiz.”

Siteye girenler bildiriyi okuyarak imzalarken, kampanyaya destek verenlerin adları ve meslekleri de yine aynı sistem üzerinden görülebiliyor. Kampanyaya şuana kadar yaklaşık 30 bin kişi katılarak Ankara Barosu’nu kınayan bildiriye imza attı.