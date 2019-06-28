Malatya'da silahlı saldırı İki kadının yaralandığı silahlı saldırıda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Malatya'da iki kadının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde yolda yürürken imam nikahlı eşi Zehra A. (16) ve Makbule A'ya (19) pompalı tüfekle saldırı düzenleyerek yaralayan şüpheli Mahmut D'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu şüpheli Mahmut D. ve ona yardım ettiği belirlenen İlhami D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkan zanlılardan Mahmut D. tutuklanırken, İlhami D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Malatya'da 23 Haziran'da yolda yürüyen Zehra A. ve Makbule A'ya bir otomobilden pompalı tüfekle saldırı düzenlenmiş, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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