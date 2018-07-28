Malatya’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşil Kaynak Mahallesi'nde meydana geldi.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, biri bayan 2 kişiyi silahla kovalayan bir kişinin silahla ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay da bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın beraberindeki kadın ile bir eve sığındığı ve sonrasında buradan da kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis, yaralı şahsın gidebileceği tüm hastaneleri mercek altına alırken olayı gerçekleştiren zanlının da kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Olayın gerçekleştiği sokak ve yaralı şahsın sığındı evin bahçesinde yapılan incelemelerde kan izlerine rastlanılırken çevrede çok sayıda boş kovan bulundu.

Olaya karışan 3 şüphelinin de kayıplara karıştığı olayla ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu çalışma sürüyor.