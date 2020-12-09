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Aktüel Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Aktüel

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 6 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:33:25 -
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 3 tabanca, 6 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Pütürge ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 3 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, evlerde yaptığı aramada ruhsatsız 3 tabanca, 6 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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