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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:55:23 -
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'da, silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız bir tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, istihbarat çalışması neticesinde silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak 3 adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız bir tabanca, 4 av tüfeği ile 38 tabanca mermisi, 45 av tüfeği fişeği, 3 tabanca şarjörü ele geçirdi.

Gözaltına alına 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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