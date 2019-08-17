Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu
Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde yaşayan Orhan Barışan (21), Atabey İskelesi mevkiinde serinlemek için Karakaya araj göletine girdi.17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
Barışan'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Barışan'ın cesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
YORUM YAZ