0553 313 94 23

Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde yaşayan Orhan Barışan (21), Atabey İskelesi mevkiinde serinlemek için Karakaya araj göletine girdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Barışan'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Barışan'ın cesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı. 

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Angelo Ogbonna transferinde sona geldi!
    1. Fenerbahçe Angelo Ogbonna transferinde..
    2. Güneş dost mu düşman mı ?
    3. Emekliye güzel haber! 6 bin 62 lira..
    4. Hayıt tohumu ve balı karıştırırsanız..
    5. Balıkesir'de operasyonu! 100 bin adet..
    6. Trabzon’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
    7. Terör örgütü PYD, DEAŞ'lı esirleri koz..
    8. Suriyeliler barış koridorunu bekliyor:..
    9. Yerli yapay zekâyla fiberde sınıf atladı
    10. Hurda ve mozaik sanatına kadın eli..
    11. Toplum sağlığı büyükşehir korumasında
    12. Yanan otomobilin dumanı gökyüzünü..
    13. Adana'da 'gürültü' vahşeti
    14. Yer: Adana... "Gürültü yaptı" diye..
    15. Erzincan'da otomobil şarampole..
    16. ''Seri ile Galatasaray şampiyon..
    17. Kapasitesini artıracak satışlarını..
    18. Mersin’de elektrik kesintisine karşı..
    19. Suriye’ye askeri konvoy
    20. Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman..
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz