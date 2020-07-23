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Malatya'da polisten kaçan şüphelinin otomobili polis aracına çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:27:32 -
Malatya'da polisten kaçan şüphelinin otomobili polis aracına çarptı: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Kent merkezinde ve Akçadağ ilçesinde ikamet kurşunlama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, H.A.B. ile V.G'nin bir araçta olduğunu belirledi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler araçla kaçmaya çalıştı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Dilek Mahallesi kavşağında, kaçışı engellemeye çalışan polis otosuna çarptı.

Kazada yaralanan 1 polis ve 2 şüpheli, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerce şüphelilerin aracında yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet boş kovan ele geçirildi.

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