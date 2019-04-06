Malatya'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Malatyaİstasyon Kavşağı'nda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü, araç içinde sıkışarak yaralandı.06 Nisan 2019 Cumartesi 18:55
Malatya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarpıp, devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Gültekin(55), 44 KF 4470 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücü Gültekin, araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Süleyman Gültekin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ