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Aktüel Malatya'da otluk alanda çıkan yangında 2 ev zarar gördü
Aktüel

Malatya'da otluk alanda çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:19:11 -
Malatya'da otluk alanda çıkan yangında 2 ev zarar gördü

MALATYA (AA) - Malatya'da otluk alanda çıkan yangında iki ev zarar gördü.

Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, boş olan iki eve sıçradı. Polis ekipleri, evlerin bulunduğu sokağı kapatarak güvenlik tedbiri aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 araçla müdahale ettiği yangının diğer evlere sıçraması önlendi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında iki ev zarar gördü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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