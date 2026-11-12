Malatya’da okul baskını son anda önlendi!
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Malatya Battalgazi'de bir okula kesici aletle girmek isteyen yaşı küçük şüpheli, görevli polis ve bahçe görevlisinin dikkati sayesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde bulunan bir okulda şüpheli hareketler sergileyerek, bir yakını ile görüşmek için okula girmeye çalışan A.G. isimli yaşı küçük şahsın okulun öğrencisi olmadığının görevli personelce tespit edilmesi üzerine okula girişine müsaade edilmediği aktarıldı.
Okula girmekte ısrar eden şüphelinin olay yerinden ayrılarak kesici alet temin ettiği belirtilen açıklamada, "Kesici aletle birlikte okula yeniden gelmesi üzerine görevli polis memuru ve okul bahçe görevlisinin dikkati sayesinde yapılan müdahale sonucunda etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı dile getirilen açıklamada, eğitim kurumlarının güvenliği ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.