  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı Kırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı Kuduz köpek gibi sağa sola saldırıyor: Koltuğu sallanan katil Netanyahu İran için yeni tezgah peşinde Yunan Prof. Mazis’ten itiraf: Türkiye’ye yeni talepler için kendi elimizle silah verdik Anlaşma 4 yıllık! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yeni yayıncısı belli oldu Kendine temizlik, başkasına çamur! YP’lilerden iki yüzlü tavır 15 bin Mehmetçik Somali’ye mi gidiyor? MSB açıkladı! Macron ve Pellegrini'yi şaşırtan olay: Askerler yere yığıldı Rüşvete bulaşan vekilin dokunulmazlığı olmasın Sapkın Fergio House partisine katıldın mı? Sarıgül'ün adı fuhuş listesinde
Gündem Malatya’da okul baskını son anda önlendi!
Gündem

Malatya’da okul baskını son anda önlendi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Malatya’da okul baskını son anda önlendi!

Malatya Battalgazi'de bir okula kesici aletle girmek isteyen yaşı küçük şüpheli, görevli polis ve bahçe görevlisinin dikkati sayesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde bulunan bir okulda şüpheli hareketler sergileyerek, bir yakını ile görüşmek için okula girmeye çalışan A.G. isimli yaşı küçük şahsın okulun öğrencisi olmadığının görevli personelce tespit edilmesi üzerine okula girişine müsaade edilmediği aktarıldı.

Okula girmekte ısrar eden şüphelinin olay yerinden ayrılarak kesici alet temin ettiği belirtilen açıklamada, "Kesici aletle birlikte okula yeniden gelmesi üzerine görevli polis memuru ve okul bahçe görevlisinin dikkati sayesinde yapılan müdahale sonucunda etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı dile getirilen açıklamada, eğitim kurumlarının güvenliği ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

Binlerce öğrenci tahliye edildi! O ülkede 300 okula aynı anda bomba ihbarı yapıldı
Binlerce öğrenci tahliye edildi! O ülkede 300 okula aynı anda bomba ihbarı yapıldı

Dünya

Binlerce öğrenci tahliye edildi! O ülkede 300 okula aynı anda bomba ihbarı yapıldı

Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Öğrenciler ne zaman ders başı yapacak?
Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Öğrenciler ne zaman ders başı yapacak?

Gündem

Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Öğrenciler ne zaman ders başı yapacak?

Gaziantep’te yürek yakan ihmal! Okul servisi bekleyen 7 yaşındaki minik İrem iş makinesinin altında kalarak can verdi!
Gaziantep’te yürek yakan ihmal! Okul servisi bekleyen 7 yaşındaki minik İrem iş makinesinin altında kalarak can verdi!

Gündem

Gaziantep’te yürek yakan ihmal! Okul servisi bekleyen 7 yaşındaki minik İrem iş makinesinin altında kalarak can verdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23