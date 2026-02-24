  • İSTANBUL
Yerel Malatya'da kuyumcu soygununa çığlıklı önlem!
Yerel

Malatya'da kuyumcu soygununa çığlıklı önlem!

Malatya’da bir kuyumcuyu silah tehdidiyle soymaya çalışan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir kuyumcuya giren eli silahlı şahıs, iş yeri sahibine tezgah üzerine koyduğu çantayı doldurmasını istedi. İş yeri sahibinin şahsın talebine olumsuz yanıt vererek çığlık atması üzerine panikleyen zanlı, bindiği ticari taksi ile bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlının havaalanı istikametine gidebileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, şahsı Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi mevkiinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürülürken, güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

