O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetici atama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 24 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, anaokulu müdürlüğü görevlendirmelerinde okul öncesi öğretmenliği mezunlarına öncelik tanınacak.

24 Şubat 2026 tarihli ve 33178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anaokullarına müdür görevlendirmelerinde önemli bir değişikliğe gidildi.

Okul öncesi mezunlarına öncelik

30 Ocak 2026 tarihli önceki düzenlemede, anaokullarına müdür görevlendirmesi için okul öncesi öğretmenliği veya sınıf öğretmenliği mezunu olma şartı aranıyordu. Bu düzenleme iki alan arasında eşitlik sağlıyordu.

Yeni değişiklikle birlikte, anaokullarına müdür görevlendirmelerinde okul öncesi öğretmenliği mezunlarına öncelik tanındı.

Ancak, okul öncesi mezunu aday bulunmaması durumunda sınıf öğretmenleri de anaokullarına müdür olarak görevlendirilebilecek.

Sınıf öğretmenlerine istisna

Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında dikkat çeken bir diğer hüküm ise sınıf öğretmenleriyle ilgili getirilen istisna oldu.

Buna göre okul öncesi mezunu aday bulunmaması halinde, Sınıf öğretmenleri, Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Görevlendirileceği eğitim kurumu veya aynı türdeki alanında norm kadro bulunan eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek olmak” şartı aranmaksızın anaokullarına müdür olarak görevlendirilebilecek.

Bu düzenleme, sınıf öğretmenlerinin anaokullarında yönetici olarak görevlendirilmesini kolaylaştıran önemli bir istisna olarak değerlendiriliyor.

Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “veya sınıf” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı maddenin üçüncü fıkrası yeniden düzenlendi. 33. maddede de bazı ibare değişiklikleri yapıldı.

Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütecek.