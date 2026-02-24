CHP’li İBB’nin işi gücü fitne! İBB’ye bağlı İPA, gençleri kaygılı çıkarttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) her ay kentin toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerini izlediği çalışmaları bir araya getirdiği “İstanbul Barometresi”nin ocak sayısında, “Gençlerin kariyer kaygısı yüksek çıktı: hiçbir meslek ‘garantili’ değil” başlığıyla gençlerin gelecekten umudu olmadığı algısı sunuldu.

YENİ FİTNE KONUSU; “GENÇLERİN DÖNÜŞEN İŞ DÜNYASINA DAİR ALGISI”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) her ay kentin toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerini izlediği çalışmaları bir araya getirdiği “İstanbul Barometresi”nin ocak sayısı yayımlandı. İstanbul Barometresi’nin tematik araştırma konusu “Gençlerin Dönüşen İş Dünyasına Dair Algı ve Farkındalığı” oldu. İstanbul Planlama Ajansı tarafından yayımlanan İstanbul Barometresi’nin son sayısında gençlerin, değişen iş dünyasıyla ilgili düşünceleri mercek altına alındı. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56,3’ü günümüzde hiçbir mesleğin artık “garantili” olmadığı görüşünde. Genç yetişkinlerin yüzde 70,2'si ise kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını düşünüyor.

MESLEK GÜVENCESİ AZALDI

CHP’li İBB’nin algı çalışmasının son örneği olan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56,3’ü günümüzde hiçbir mesleğin artık “garantili” olmadığı görüşünde. Çalışan katılımcılarda bu oran yüzde 60,4, öğrenci ve işsiz katılımcılarda yüzde 53 olarak ölçüldü. Ortaya çıkan tablo, gençlerin genel olarak meslek güvencesinin azaldığı konusunda yüksek bir farkındalığa sahip olduklarını gösterdi.

KARİYER KAYGISI YÜKSEK ÇIKTI

Katılımcıların yüzde 70,2'si kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını düşündüğünü ifade etti. Çalışan katılımcılarda bu oran yüzde 66,5, aktif olarak iş arayan katılımcılarda yüzde 79. Katılımcıların yüzde 38,2'si aldığı eğitim ile yaptığı işin hiç örtüşmediğini belirtirken, bu oran saha çalışanlarında yüzde 56,9, ofis çalışanlarında ise yüzde 26,9 oldu.

YAPAY ZEKÂ NE KADAR KULLANILIYOR?

Katılımcıların yüzde 30,5’i yapay zekâ araçlarını her gün veya neredeyse her gün kullandığını, yüzde 25,5’i haftada birkaç kez, yüzde 7,7’si haftada bir kez ve yüzde 8,9’u ayda birkaç kez kullandığını ifade etti.