Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Vatandaşın kanını emen "Başkomiser" yalanı patladı! 20 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı!

Antalya’da kendilerini "başkomiser" olarak tanıtan vicdansız şebeke, akıllara durgunluk veren bir yöntemle bir vatandaşı tam 20 milyon lira dolandırdı. Mağdur S.K.’yı telefonla arayıp "kimliğin suça karıştı" yalanıyla korkutan ve baskı altına alan dolandırıcılar, yaklaşık 20 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını Burdur yolu üzerindeki ıssız bir araziye bırakmasını sağladı.

ANTALYA’da 'başkomiser' yalanıyla kandırdıkları kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve Şanlıurfa'da yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

 

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran S.K., tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını, bu kişinin kendisini başkomiser olarak tanıtıp, kimliğinin bir olayda kullanıldığını söylediğini ve baskı altında yönlendirilerek Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye yaklaşık 20 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası bıraktığını belirtip, şikayetçi oldu. Ekipler, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. (DHA)

 

