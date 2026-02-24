  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım Tarih belli oldu! Altı gezegen 'gezegen geçidi'nde buluşacak Uşak’ta büyük heyecan! ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kurası çekildi Yok artık! Cepte mi görüldü Paşa maçı... Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun oynatılmama sebebi ceza tehlikesi mi? Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor CHP trene bakar gibi bakıyor! Hükümetten İstanbul'a müjde Milyarder sapığın karanlık arşivi ortaya çıktı: Epstein'in gizli depoları ifşa oldu İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor
Ramazan
8
Yeniakit Publisher
Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor
IHA Giriş Tarihi:

Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor

Ramazan'da iftar ve sahur ilişkisine ve o dengeye dikkat etmek lazım.

#1
Foto - Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor

Tuzla Devlet Hastanesi’nde görev yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Feyzanur Turan, Ramazan ayında yapılan beslenme hatalarına karşı önemli uyarılarda bulundu. Özellikle iftar saatinde yapılan ani ve kontrolsüz yemek tüketiminin metabolik dengeyi bozduğunu belirten Turan, "Uzun süreli açlık sonrası hızlı yemek yemek kan şekerini aniden yükseltir. Bu durum vücutta adeta şok etkisi oluşturur" dedi.

#2
Foto - Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor

Ramazan ayında uzun süren açlık sonrası doğru ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle iftar ve sahurda yapılan hataların sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları bilinçli beslenme konusunda uyarıyor. Tuzla Devlet Hastanesi’nde görev yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Feyzanur Turan, iftarda aniden ve hızlı yemek yemenin özellikle kan şekerinde dalgalanmalar ve şişkinlik gibi problemlere yol açacağını ifade ederek, iftarı ara vererek 2 aşamada yapmanın önemine dikkat çekti.

#3
Foto - Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor

Ramazan’da en kritik öğünün sahur olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Feyzanur Turan, sahurun atlanmasının gün içinde vücudu pek çok noktada zorlayabileceğini dile getirdi. Sahur ve iftar için ideal beslenme modellerini aktaran Turan, şu şekilde konuştu:

#4
Foto - Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor

"Günlük hayatta genellikle az ve sık beslenme modelini öneriyoruz. Ancak Ramazan'da bu süre daha kısıtlı olduğu için almamız gereken enerjiyi bu zaman dilimine göre paylaştırmamız gerekiyor. Bu noktada sahur, kesinlikle günün atlanmaması gereken tek öğünü. Sahuru atlamak gün içinde kan şekeri dalgalanmalarına, uyku haline ve kas kayıplarına sebep olabilir. Sahurda protein, lif ve değerli yağlar açısından zengin bir kahvaltı yapmak güzel bir tercih olacaktır. İftar ise metabolizma açısından günün en hassas öğünü çünkü uzun süreli açlık sonrasında ani ve hızlı yemek yeme kan şekerinin yükselmesine; sindirim problemlerine, şişkinliklere ve bunlardan kaynaklı nefes problemlerine sebebiyet verebilir."

#5
Foto - Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor

İftarın iki aşamada yapılmasının sindirim problemlerinin de önüne geçebileceğini belirten Turan, "İftarı 2 aşamada yapmak önemli. Bir miktar su, zeytin ve hurmayla orucu açtıktan sonra çorba ve salatayla devam etmek iyi bir seçenek. Ardından 5-10 dakikalık bir ara vererek vücudumuzu dinlendirmek de sindirim sistemimize yardımcı olacaktır. İftar süresi boyunca sıvı alımına da özen gösterilmeli fakat iftara sıvı yüklemesiyle başlamamak gerekiyor; bu şişkinliğe neden olabilir.

#6
Foto - Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor

Bunun yerine sıvıyı doğru bir şekilde ve saatlere yayarak almak metabolik denge için şart" dedi.

#7
Foto - Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor

Son olarak kronik rahatsızlığı olan bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini hatırlatan Turan, bazı rahatsızlıklar veya bazı ilaçların uzun süreli açlığa uygun olmayabileceğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya

Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülke ve Arap Ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ortak açıklama geldi. Açıklamada "İsrail’in Batı..
Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza
Gündem

Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında kararını açıkladı.
Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!
Aktüel

Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!

ABD’de Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ne bağlı Dünya ve Gezegen Çalışmaları Merkezi araştırmacıları, Ay’ın küçülmeye devam ettiğini açıkladı...
Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı
Gündem

Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı

İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaralad..
Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı
Gündem

Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı

MASAK raporları, Cem Özmüş cinayetinin azmettirici zanlılarından İhsan Boyabat ile eşi Ayşen Boyabat’ın hesaplarına, aynı davada yargılanan ..
Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu
Gündem

Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu

İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, kaçış planını organ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23