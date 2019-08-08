Malatya'da kullandığı traktörden düşen sürücü öldü

Malatya'da kullandığı traktörden düşen sürücü öldü08 Ağustos 2019 Perşembe 14:23
MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kullandığı traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti.
Mustafa Bozkurt (66), kullandığı 44 AP 728 plakalı traktörle Karaköçek Mahallesi'nde seyir halindeyken dengesini kaybederek düştü.
Traktörün arka lastiğinin altında kalan sürücü, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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