Malatya'da küçücük bedeni ile yaşam savaşı veriyor
Malatya’da yaşayan SMA tip-2 hastası Muhammed Salih Habeş’in tedavisi için gerekli olan ilaçları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için devlet karşılamıyor. Sadece bir dozu yaklaşık 175 bin dolar olan ilaçları alacak gücü bulunmayan aile ise çaresiz bir şekilde yardım bekliyor.
05 Eylül 2019 Perşembe 09:57
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