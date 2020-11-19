  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza verildi.
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:50:19 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza verildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında kent genelinde son 24 saatte 179 market, 58 kuaför ve berber, 5 piknik alanı, 4 pazar yeri, 1 AVM, 157 toplu taşıma, 67 kahvehane, 53 lokanta, 5 spor merkezi, 1 düğün salonu, 1 hamam ve sauna, 1 kasap pazarı, 43 ticari taksi, 358 iş yeri, 5 konaklama tesisi, 1 taziye yeri, MAŞTİ ve tren garı, 14 cami ve açık alanda denetim yaptı.

Ekipler, 13 kişiye maske takmamaktan, 11 kişiye toplu alanda sigara içmekten ceza yazarken 2 iş yerine de kural ihlalinden cezai işlem yaptı.

Ekipler, Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymadığı tespit edilen 3 kişiyi ise ceza kestikten sonra evlerine yönlendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı
Dünya

Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı

Ermeni Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi Başkanı General Movses Hakobyan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi yan..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay