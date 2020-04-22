  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da korona virüs salgını ile ilgili süreç ele alındı

Dünya genelinde pandemi ilanına neden olan korona virüs (Covid-19) salgınının Malatya’daki süreci ile ilgili Vali Aydın Baruş’un başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

2020-04-22 17:47:47 -
Malatya’da korona virüs salgını ile ilgili süreç ele alındı

Dünya genelinde pandemi ilanına neden olan korona virüs (Covid-19) salgınının Malatya’daki süreci ile ilgili Vali Aydın Baruş’un başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Malatya Valiliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca katıldı.


İl Sağlık Müdürü Bentli’nin Malatya’daki çalışmaları anlattığı sunum ile başlayan toplantıda korona virüsün Malatya’daki süreci detaylı olarak ele alındı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, bundan sonraki süreçte salgının Malatya’daki etkisinin azaltılması yönünde yapılacak çalışmalarda masaya yatırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı