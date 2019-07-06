Malatya'da korkutan yangın
Malatya'da boş olan evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürme işlemini tamamladı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:50
Malatya'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın 3. katındaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları dışarı çıkararak, yangına müdahale etti.
Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürme işlemini tamamladı.
Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.
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