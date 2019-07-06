0553 313 94 23

Malatya'da korkutan yangın

Malatya'da boş olan evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürme işlemini tamamladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:50
Malatya'da korkutan yangın

Malatya'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın 3. katındaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları dışarı çıkararak, yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürme işlemini tamamladı.

Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:50
  1. Malatya
  2. Merkez Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı
  3. itfaiye ekipleri
  4. yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell’den yeni tarife
    1. Turkcell’den yeni tarife
    2. Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru..
    3. Kayserispor’un maç programı belli oldu
    4. Başkan Büyükakın, Brunga tesislerinde..
    5. Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı
    6. Malatya'da korkutan ev yangını
    7. Başkale’de terör operasyonu
    8. Kocaeli’de kavşaklar bakımdan geçiyor
    9. Bolu'da nükleer başlıklar ele geçirildi
    10. İltihaplı eklem romatizma tedavisi..
    11. Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı
    12. California’da artçı sarsıntılar devam..
    13. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    14. Huzurevi sakinleri açık havada sinema..
    15. Altındağ pazarlarında sıkı denetim
    16. Eve giren yılan itfaiye ekiplerince..
    17. Çankaya’da üretimin adresi Karataş
    18. Yaz okulu, neşe dolu
    19. Anaç sazan balıklarından keçi gibi..
    20. Park halindeki minibüste 51 kilo 22..
    21. Çin’den Uygurlara kültürel soykırım
    22. Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni..
    23. Nevşehir heyetinden Ulaştırma ve..
    24. Ağaç ustası mesleğinin kaybolmaması..
    25. Çocuklar Kozan’ın tarihi turistik..
    26. Fenerbahçe, Fransız yıldız basketbolcu..
    27. Hipodromların Şampiyonları..
    28. İş adamlığından ‘Gerçek Napoliten..
    29. Başkan Demir: “İş makineleri sahaya..
    30. "Türkiye'de kültür turları patlamış..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!