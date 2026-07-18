Malatya'da korkutan anlar! 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden birinde, bir dükkanın önünde bulunan kişilerin sarsıntıyla birlikte panik halinde kaçtıkları görüldü.

AFAD verilerine göre, saat 06.20'de Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 15.59 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Elazığ, Adıyaman, Dersim ve Şanlıurfa'da hissedildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Bakan Murat Kurum ise yaptığı ilk açıklamada, "Deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" dedi. AFAD'da saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.