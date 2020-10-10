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Aktüel Malatya'da komşu kavgasında 3 kişi yaralandı
Aktüel

Malatya'da komşu kavgasında 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:06:21 -
Malatya'da komşu kavgasında 3 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Beydağı Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.

Olayda yaralanan A.S, B.K. ve Y.S, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, şüpheliler K.Y, O.Y, ve M.Y'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfekle gözaltına aldı.

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