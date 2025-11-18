Malatya’da ’kız meselesi’ nedeniyle çıkan kavga ölümlü bitti

Malatya’da ’kız meselesi’ nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında başlayarak Çukurdere Mahallesi Divan Efendi Sokak’ta devam etti. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen İ.C. (18), önce bir kişinin ardından ise kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Sopalarla darp edilen genç daha sonra bacak kısmından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralı İ.C., çevredekilerin yardımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.