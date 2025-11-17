Sapkın Adnan'ın villası İBB iddianamesinde! 1 milyon dolarlık rüşvet

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Medya A.Ş.’den “Aden Medya” aracılığıyla 30 milyon TL’lik iş aldığı yönündeki itirafıyla dikkatleri üzerine çeken şüpheli Cüneyt Yakut, Cumhuriyet Başsavcılığına 07/07/2025 tarihinde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'Biz görevliyiz' demelerinin arkasından 1 milyon dolar rüşvet çıktı

İddianamenin 3 bin 712'inci sayfasında yer alan ifadeye göre; Adnan Oktar’ın villası satıldıktan Rus işadamı aldıktan sonra, içinde değişiklikler yapmaya başlayınca İBB engel olmayınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olaya el koymuştu.

İBB’in işlem yapmamasının, hatta Çevre ve Şehircilik bakanlığı inşaatı durdurmaya kalktığında İBB görevlilerinin gelip “biz görevliyiz” demelerinin arkasında, 1 milyon dolar rüşvet çıktı.

İşte şüpheli Cüneyt Yakut’un o ifadeleri:

"Bundan önce vermiş olduğum ifadeye ek olarak etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istiyorum.

Anadolu Yakası'nda Vaniköy'de bulunan öncesinde Adnan Oktar'ın kiracısı olduğunu bildiğim villa Rus bir iş adamı tarafından satın alınmıştır.

Bu iş adamının kim olduğunu bilmiyorum ancak bu iş adamının Türkiye'de işlerini yürüten çok önceden Rusya'da iş yapmam dolayısıyla tanıdığım Igor (+7 916 6.. .. .4 ve +7 962 5.. .. .2 numaralı GSM hatlarını kullanan) ve bununla beraber Dimitri isimli şahıslar benimle iletişime geçerek satın alınan bu villada tadilat yapmak istediklerini, tadilat için basit onarım izni kapsamında Boğaziçi İmar'a başvurularının bulunduğunu, bu işlemleri için yardımcı olup olamayacağımı bana sordular.

Bende kendilerine konuyla ilgili birilerini bulup bulamayacağımı söyledim. 2023 yılının ağustos ayı gibi bunun için ilk önce Boğaziçi İmar müdürü olan Elçin KARAOĞLU'nun yanına gittim, kendisine durumu anlattığımda bana biz bir değerlendirelim şeklinde yanıt verdi.

Elçin KARAOĞLU'ndan çözüm bulamayacağımı anlayınca Boğaziçi İmar'da yetkili olduğunu bildiğim Yakup ÖNER ile iletişime geçerek onunla buluştum. Kendisine bu villada tadilat yapılmak istendiğini, buna yardımcı olup olamayacağını sordum. Kendisi bana bakalım, bir görüşeyim sana haber vereceğim şeklinde cevap verdi.

"Bunun karşılığında 1 milyon dolar verilmesi gerektiğini söyledi"

1 hafta 10 gün sonra Yakup ÖNER ile buluşarak görüştük. Bu görüşmede talep ettiğim hususta yardımcı olabileceklerini, bunun karşılığında 1 milyon dolar verilmesi gerektiğini söyledi. Ben bu paranın çok olduğunu kendisine ilettim. Yaptığımız pazarlık sonucunda hatırladığım kadarıyla 700-750 bin dolar gibi bir paraya anlaştık. Bana hiçbir şekilde kreş yaptırılması teklif edilmedi. Bu teklif edilseydi bunu da kabul ederdik.

Yakup ile anlaştığımız fiyatı Igor ve Dimitri'ye ilettiğimde bu parayı taksit taksit ödeyebileceklerini söylediler. Ben Yakup'a parayı taksitli bir şekilde ödeyeceğimizi söylediğimde kendisi de bunu kabul etti. Boğaziçi İmar'dan basit onarım izni çıktıktan sonra Yakup ÖNER bana 05.. ... .. .0 numaralı telefonu vererek bundan sonra para tahsilatları için bu telefonla iletişime geçmeme gerektiğini söyledi.Bu izne ilişkin ödemeler taksitli olarak yapıldı.

Bu ödemelerden 150 bin dolarını ifademde bahsetmiş olduğum cep telefonunu arayarak 2023 yılının sonu, 2024 yılının başı gibi Ayazağa'da bulunan Stoneline Mermer mağazasının önünde yaptım. Söz konusu numara ile iletişime geçtikten yaklaşık 1 gün sonra bahsettiğim mağazının önüne doblo benzeri marka bir araç ve içerisinde 3 kişi bulunur vaziyette geldiler.

Bu araca parayı teslim ettim. 2024 yılının Mart ayında başka bir suçtan tutuklanmam dolayısıyla konunun akıbetini ve diğer taksitleri kimin verdiğini bilmiyorum. Ancak bildiğim kadarıyla bu ödemelerin tamamı yapıldı."