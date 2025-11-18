  • İSTANBUL
Aman dikkat! Tüm seferler iptal edildi

Olumsuz hava koşulları Gökçeada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin durdurulmasına neden oldu.

Kuzey Ege Denizi’ni etkisi altına alan kötü hava şartları, Çanakkale’nin ada ulaşımını sekteye uğrattı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş firmasından yapılan açıklama da, "Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

