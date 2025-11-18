  • İSTANBUL
Saadet Partili isimden Halk Tv'de CHP'lileri aratmayacak sözler
Gündem

Saadet Partili isimden Halk Tv'de CHP'lileri aratmayacak sözler

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Saadet Partili isimden Halk Tv'de CHP'lileri aratmayacak sözler

Saadet Partili Mustafa Yılmaz'ın Halk Tv'de CHP'li bir yönetici gibi değerlendirmeler yapması tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve CHP listesinden seçimlere giren Saadet Partisi’nin muhalefete yakın tavrı sürüyor.

 Saadet Partili gazeteci Mustafa Yılmaz Halk Tv'de ekranlara gelen Rota programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Mustafa Yılmaz, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin CHP'lilerin hoşuna gidecek açıklamalar yaptı.

 Saadet Partisi'nin herhangi bir adayının bulunmayacağı seçimle ilgili değerlendirmeler yapan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklu durumda bulunan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kaybedeceğini öne sürdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması halinde sonucun değişmeyeceğini öne süren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine seçimi kaybedeceğini iddia etti.

 Özel aday olursa Erdoğan kazanır

Canlı yayında bir CHP'li edasıyla yorumlarına devam eden Mustafa Yılmaz, Özgür Özel'in aday olması halinde ise seçimi Erdoğan'ın kazanacağını söyledi.

