İsrailli katil bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi

İsrail Meclisi'nde liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin grup toplantısında konuşan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya açıkça meydan okudu.

Ben-Gvir'in talebi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesini içeren tasarının oylanması öncesine denk geldi.

Bakan Ben-Gvir, tasarının onaylanması durumunda Filistin Yönetimi liderlerinin 'hedefli suikastlerle' öldürülmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutuklanması yönünde tehditler savurdu.

Ayrıca, Ben-Gvir 'Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ilgili söylemin geri dönüşüne tanık olacaklarını' da söyledi.

ABD TASARISI İSRAİL'İ NEDEN ENDİŞELENDİRİYOR?

Tel Aviv yönetiminde endişeyle karşılanan ABD tasarısı, Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesi ve İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesine yönelik çerçeveyi kapsıyor.

Ancak İsrail'deki tepkinin asıl nedeni, tasarının Filistin Devleti'nin kurulması ve tanınmasını hızlandırabilecek ifadeler barındırması:

Tasarı maddesi: "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmelerine ve bir devlet kurmalarına yönelik güvenilir bir yol için koşullar sağlanabilir."

Tasarı metninde yer alan, "ABD, İsrail ile Filistinliler arasında barışçıl ve müreffeh şekilde birlikte yaşam için siyasi bir gelecek oluşturma konusunda anlaşmaya varmak amacıyla diyalog yürütecek" ifadesi de İsrail'de rahatsızlık uyandırdığı belirtiliyor.

ABD'NİN GAZZE PLANI NE İÇERİYOR?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletmişti.

Bu plana göre, ilk askeri birliklerin Ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.

