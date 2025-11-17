  • İSTANBUL
Dünya

Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!

Tayvan, ada genelindeki hanelere milyonlarca sivil savunma kitapçığı dağıtmaya başlayacak.

Tayvan, ada genelindeki hanelere milyonlarca sivil savunma kitapçığı dağıtmaya başlayacak.

Eylül ayında tanıtılan bu el kitabı, Tayvan vatandaşlarının ilk kez düşman askerleriyle karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğine dair talimatlar içeriyor. Ayrıca, Tayvan’ın teslim olduğuna dair yapılacak herhangi bir açıklamanın sahte olduğunun altı çiziliyor. Kitapçık, sığınakların nasıl bulunacağı ve acil durum çantalarının nasıl hazırlanacağı konularında da rehberlik ediyor.

Bu girişim, Tayvan’ın doğal afetlerden Çin işgaline kadar uzanan olası krizlere karşı halkını hazırlama yönündeki son adımı olarak değerlendiriliyor. Çin, demokratik şekilde yönetilen Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor ve bu hedefe ulaşmak için güç kullanma ihtimalini dışlamıyor. Tayvan ise bu iddiaları reddediyor ve yalnızca Tayvan halkının geleceğine karar verebileceğini savunuyor.

 

Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Lin Fei-fan, kitapçığın hazırlanmasını yöneten isim olarak, “Bu kitapçık kendimizi savunmadaki kararlılığımızı gösteriyor,” dedi.
“Boğazın her iki yakasındaki insanlar, Çin yanlış bir karar verirse bunun çok ağır bir bedeli olacağını anlamalı. Çünkü Tayvan halkı hem kendini savunmaya hem de birbirini korumaya kararlı,” diye ekledi.

Kitapçık, bu hafta içinde adadaki 9.8 milyondan fazla posta kutusuna dağıtılmaya başlanacak. Lin, İngilizce ve diğer yabancı dillerdeki versiyonların da yakında dağıtılacağını belirtti.

Hükümet, dağıtımdan sonra halkın kişisel acil durum çantaları hazırlamasına yönelik tanıtım kampanyaları başlatacak. Ancak bu kampanyaların detayları henüz açıklanmadı.

Kitapçık, Tayvan’ın karşılaşabileceği senaryoları detaylı biçimde ele alıyor: deniz altı kablolarının sabote edilmesi, siber saldırılar, "düşman ülke" tarafından Tayvan gemilerine el konulması, hatta tam kapsamlı bir işgal gibi olasılıklar değerlendirilmiş durumda.

 

Lin’e göre Tayvan, Çin tarafından zaten bir “hibrit savaş” altında. Bu da siber saldırılar, sızma faaliyetleri, dezenformasyon kampanyaları ve Tayvan çevresinde artan askeri hareketlilik şeklinde kendini gösteriyor.
“Bu, D-günü ile her gün arasında bir fark. D-günü doğrudan işgali temsil eder. Açıkçası şu an bir D-günü durumunda değiliz ama her gün bir tür zorlamayla karşı karşıyayız.”

