Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yaşadığımız her olay Türkiye'nin sınırlarının çok ötesinde büyüklüğe, nüfuza ve gönül hanesine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bunu zafer kutlamalarından dönerken Azerbaycan-Gürcistan sınırına yakın bölgede düşen askeri kargo uçağımız sonrası bir kez daha gördük. Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından dayanışma ve başsağlığı mesajları aldık.

Gürcistan ve Azerbaycan facianın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Uçağın kara kutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, sivil ve askeri erkân ile vatandaşlarımızın katılımıyla şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Bir kez daha aziz hatıralarını daima yaşatacağımız kahraman askerlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hırvatistan dönüşü düşen yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Rabbimden rahmet diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...