Uzmanlardan kış uyarısı! Kaputu açmadan çalıştırmayın

Kış aylarında etkisini artıran soğuk hava, sokak hayvanlarının yaşam alanlarını daraltırken yeni bir güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Yetkililer, araçların çalıştırılmadan önce motor bölgesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, kaputun hafifçe vurularak ya da ses çıkarılarak içerisindeki hayvanların uyarılmasının önemine dikkat çekti. Bu basit önlemin özellikle kediler başta olmak üzere küçük hayvanların hayatını kurtarabildiği ifade edildi.

“Çok talihsiz kazalara neden olabiliyor”

Uzman veteriner hekimler tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Havanın soğuk olduğu dönemlerde küçük boyutlu hayvanlar, özellikle kediler, araç motorlarının içine girebiliyor. Bu durum bazen çok talihsiz kazalara neden olabiliyor. Motoru çalıştırmadan önce kaputa vurmak, aracı çalıştırdıktan sonra hemen hareket etmeyip bir süre beklemek, hayvanların sesi duyarak uzaklaşmasını sağlar ve olası kazaları önler."

Uzmanlar ayrıca, sokak hayvanlarının soğuk havalarda zorlandığını hatırlatarak vatandaşların mama ve su bırakarak hayvanların yaşamını kolaylaştırabileceğini vurguladı.

Emniyetten sürücülere çağrı

Emniyet ekipleri ise yaptıkları açıklamada, "Değerli sürücüler, havaların soğuduğu bugünlerde, araçların herhangi bir yerini ısınmak amacıyla kullanmak isteyen sokak hayvanlarımızın zarar görmemeleri için araçlarınızı çalıştırmadan önce lütfen gerekli kontrollerinizi yapınız" ifadelerine yer verdi.