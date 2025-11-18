Bir çok şehirden hissedildi: 4,8 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte medyana geldiği belirlendi.
Aktüel
Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul depremi icin 2 ilçeyi uyardı...
Gündem
Marmara depremine karşı saniyelerle mücadele: Boğaziçi Üniversitesi’nden yeni erken uyarı sistemi
{relation id:1965036 slug:'sukurler-olsun-can-kaybi-yok-sarsinti-sonrasi-ahmet-ercan-istanbulda-deprem-uyarisi-2-ilceyi-uyardi'}