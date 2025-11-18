  • İSTANBUL
Yerel Bir çok şehirden hissedildi: 4,8 büyüklüğünde deprem!
Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte medyana geldiği belirlendi.

