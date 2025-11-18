Uzmanlar kuraklık için uyardı, acil önlem şart: Gelecek seneler bir öncekinden daha kötü olacak

“YETERLİ KAR YAĞIŞI YOK VE HAVA SICAK” Prof. Dr. Başıbüyük, meteorolojik verilerin pek iç açıcı olmadığını anlatarak, "Güney Kore'deki araştırmayı çok ciddi anlamda incelemedim ancak meteorolojik veriler ortada. Adana için hangi senaryo üzerinden bu yorum yapılmış bilemiyoruz. Ancak vatandaşlarımız son 10-20 yılda hatırladıkları derelere, çaylara, akarsulara bakıp artık hiçbirinin akmadığını gözlemleyebilirler. Dağlarda çıkan pınarlar artık yok. Çünkü yeterli kar yağışı yok ve hava sıcak. Bazı dönemlerde kar yağışı oluyor ancak kar yağdıktan sonra ise gelen sıcak hava dalgası, kar sularının yer altı sularını beslemesine imkan sağlamıyor" ifadelerini kullandı. “ÖNCEDEN SENARYOLARA HAZIR OLMALIYIZ” Gelecek yılların geçmiş yıllara oranla daha kurak geçeceğini aktaran Prof. Dr. Başıbüyük, "Bölgemizde Toros dağları aldığı kar yağışlarıyla su kaynaklarımızı besliyor. Bu sene ‘Kara kış' geçecek yorumları yapılıyor ancak gelecek senelerde durum daha kötü olacak. Çünkü meteorolojik veriler her sene, bir önceki seneye oranla daha kötüye gittiğini görüyoruz. Bizim karşılaşacağımız kuraklık ve birçok senaryoya önceden hazır olmamız lazım. Ortaya çıkacak ve çıkması muhtemel yeni durumlara kendisini hazır hale getirmeliyiz" diye konuştu.