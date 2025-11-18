  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Aman dikkat! Tavuk neden zehirliyor?

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aman dikkat! Tavuk neden zehirliyor?

Türkiye'de artan gıda zehirlenmelerinde tavuk eti öne çıkıyor; uzmanlara göre sorun sadece mutfakta değil, üretimden denetime kadar gıda güvenliği zincirinde ciddi açıklar var. Son günlerde Türkiye genelinde bildirilen gıda zehirlenmelerinde belirgin bir artış yaşanırken, istatistikler ve saha raporları, bu vakaların önemli bir bölümünde “tavuk eti”nin başrol oynadığını ortaya koyuyor. Özellikle okul yemekhaneleri, düğün yemekleri, hazır gıda zincirleri ve yemek fabrikaları gibi toplu tüketim alanlarında zehirlenme oranları daha da yükseliyor.

#1
Foto - Aman dikkat! Tavuk neden zehirliyor?

Tavuk Zehirlenmede Neden Öne Çıkıyor? Salmonella ve Campylobacter Tehlikesi: Tavuklar doğal olarak bu bakterileri taşıyabiliyor. Kesim sırasında ete bulaşan bu mikroorganizmalar, yeterince pişirilmediğinde ya da yanlış muhafaza edildiğinde gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.

#2
Foto - Aman dikkat! Tavuk neden zehirliyor?

Yetersiz Hijyen: Evlerde ya da toplu yemek üretim alanlarında çiğ tavukla temas eden ekipmanların iyi temizlenmemesi, bakterilerin diğer yiyeceklere geçmesine neden olabiliyor. Bu da çapraz bulaşma riskini artırıyor.

#3
Foto - Aman dikkat! Tavuk neden zehirliyor?

Uygun Olmayan Saklama Şartları: Tavuk eti 4°C’nin üzerinde saklandığında hızla bozulabiliyor. Marketten eve gelene kadar geçen sürede dahi bakteri üremesi başlayabiliyor.

#4
Foto - Aman dikkat! Tavuk neden zehirliyor?

Hızlı ve Yaygın Tüketim: Tavuk, hem ucuz hem de kolay ulaşılabilir olması nedeniyle Türkiye’de en çok tüketilen et türü. Bu yaygınlık, zehirlenme riskini daha görünür hale getiriyor. Gıda mühendisleri ve hekimler, tüketicilere şu uyarılarda bulunuyor: Tavuk etini iyice pişirin: İç sıcaklık 75°C’yi geçmeli. Rengi pembe kalmamalı.

#5
Foto - Aman dikkat! Tavuk neden zehirliyor?

Çiğ ve pişmiş gıdaları ayırın: Aynı bıçak ya da tahtada kullanmayın. Soğuk zinciri koruyun: Alışverişten sonra tavuk hemen buzdolabına konulmalı. Güvenilir kaynaklardan satın alın: Etiketli, son kullanma tarihi geçmemiş ürünleri tercih edin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: "Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener "Haklı galiba!" diye paylaştı.
Gündem

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

Gazeteci Nedim Şener, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un siyasi söylem ve eylemlerindeki "dönüşümü" eleştiren bir video yayınladı. Videoda ..
Kurtulmuş, İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Kurtulmuş, İsrail'in uykularını kaçırdı

Açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in uykularını kaçıracak ifadeler kullandı. Kurtulmuş, "Doğu Kudüs'ü olan bir Fili..
Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!
Gündem

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılması üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Öz..
HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu
Gündem

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Şişli Belediyesi'nde yürütülen iç denetimler sonucunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin mesai saatleri içinde fiilen çalı..
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti
Siyaset

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sessiz sedasız Umre ibadetini tamamlayıp Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı. Tugay’ın Umre ziy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23