Aman dikkat! Tavuk neden zehirliyor?

Türkiye'de artan gıda zehirlenmelerinde tavuk eti öne çıkıyor; uzmanlara göre sorun sadece mutfakta değil, üretimden denetime kadar gıda güvenliği zincirinde ciddi açıklar var. Son günlerde Türkiye genelinde bildirilen gıda zehirlenmelerinde belirgin bir artış yaşanırken, istatistikler ve saha raporları, bu vakaların önemli bir bölümünde “tavuk eti”nin başrol oynadığını ortaya koyuyor. Özellikle okul yemekhaneleri, düğün yemekleri, hazır gıda zincirleri ve yemek fabrikaları gibi toplu tüketim alanlarında zehirlenme oranları daha da yükseliyor.