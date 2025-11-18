DHA Giriş Tarihi: 500 yıllık gelenek! Kuyularda kar depoluyorlar
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300’ü, bugün yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Kentte hafta sonu etkili olan yağış sonrası da kuyular kar doldurulmak için hazır hale getiriliyor. Bölgede yaşayanlar, tarihi kuyuların tamir ve bakımları ile temizliklerini yapıp, kar doldurmak için hazırlıklarını sürdürüyor.