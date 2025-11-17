Şimdi de ilahiyat koleji düşmanlığı! KKTC'nin 28 Şubat kafalıları azdı

TAHSİN HAN

Kıbrıs’taki laikler bir defa daha İslam karşıtlıklarını ortaya koyuyor...

Türkiye ile KKTC arasında 2023’te imzalanan Gazimağusa İlahiyat Koleji Protokolü, Danışma Kurulu’nun kararıyla ertelenmesinin ardından bugün yeniden Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Cumhuriyet Türk Partisi ile öğretmen sendikaları ilahiyat kolejine karyı olduklarını belirterek, buna müsade etmeyeceklerini duyurdu.

2023 yılında “Mağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü” Türkiye ile KKTC arasında imzalandı.

Lefkoşa’nın ardından 12 yıl sonra Gazimağusa’da da ilahiyat müfredatlı bir okulun finansmanı Türkiye tarafından karşılanacak ve arazisi Sunat Atun tarafından bağışlanacaktı. Adı “Suna Atun İlahiyat Koleji” olacak okul için 5 Ekim 2023’te protokol yapıldı.

Protokole ilişkin yasa tasarısı, 2025 Ağustos’unda Meclisin Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde oy çokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edildi. Ulusal Birlik Partisi üyeleri tasarıya “kabul”, Cumhuriyetçi Türk Partisi üyeleri ise “ret” oyu verdi.

Genel Kurul’a gelen tasarının görüşmesi, Danışma Kurulu kararıyla gündemden çıkarıldı. Bugün yeniden genel kurula gelen ilahiyat koleji için Cumhuriyetçi Türk Partisi, (CTP) vekilleri karşıt ifadeler kullandı. CTP gibi Kıbrıs’taki laik öğrentmen sendikaları da kolei yaptırmayacaklarını duyurdu.

LAİKLERDEN SERT TEPKİ

Öğretmen sendikaları, “Bu hükümet, hem tarihten hem de son seçimlerden hiçbir ders çıkarmamış görünüyor. Toplumun Atatürk ilkelerine, bilimsel eğitime, seküler yaşama yönelik duyarlılığını unutan bir yönetim anlayışıyla hareket ediliyor. Meşruiyetini yitirmiş bir hükümet, toplumun gerçek eğitim ihtiyaçlarını değil, siyasi önceliklerini dayatıyor” dedi.

Ortak açıklama ile yetinmeden Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, basın toplantısı yapıp İlahiyat Koleji yasa tasarısına tepki gösterdi. Laikçi ahlaksız Eylem, “Deprem kapıya dayanmışken, öğrenci ve velileri isyandayken, sahte tam gün uygulaması ve sayısız sorunla okul idareleri, öğretmenler boğuşurken böyle bir dayatma kabul edilemez. Bu anlayışın siyasal islamla dayatmaları meşru değildir, Gazimağusa’ya ilahiyat koleji açılmasına imza atanların imzaları meşru değildir. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, laik eğitim ve demokratik özgür toplum için, tüm iş birlikçilere, sahtekarlara, çıkarcılara, boyun eğmeyeceğiz” derken ilahiyat koleji yapımının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

STK’LAR İHAHİYAT KOLEJİNİN AÇILMASINI İSTEDİ

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri, bölgeye “İlahiyat Koleji” açılması talebini yineleyerek, siyasilerden destek istedi. 15 STK’dan yapılan ortak açıklamada, Avrupa ve Türkiye’de dini ve ahlaki değerlerle ilgili müfredatlar uygulayan kurumlar bulunduğuna işaret edilerek, Gazimağusa’da bu tür müfredat uygulayacak İlahiyat Koleji gibi bir okulun neden açılmadığı soruldu. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Milli Eğitim Bakanlıklar arasında yapılan protokolde Gazimağusa’da ilahiyat koleji açılması için gerekli yetkilendirmenin yapıldığına değinilen açıklamada, aradan iki buçuk yıl geçmesine rağmen yürürlüğe konmasının nedenleri soruldu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin yükünü hafifletmek için Gazimağusa’ya da aynı nitelikte bir okul açılmasını talep eden örgütler, “Haspolat’taki ilahiyat kolejine; ülkemizin dört bir yanından, uzak mesafelerden, sabahın erken saatlerinde otobüslerle öğrencileri taşımak ve aynı gün onları evlerine geri getirme çilesini yaşıyor. Bu da eğitimin verimli olmasını enelliyor” dedi.

YENİ BİR İHAHİYAT KOLEJİ AÇILMALI

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Erol Erbay, her kayıt döneminde yoğun ilgi gören koleje ülke genelinde artan bir talep olduğunu belirterek, Gazimağusa bölgesinde yeni bir ilahiyat koleji açılmasını talep etti. Erbay, hükümete, konuyla ilgili eğitim protokolünün ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Erol Erbay konuyla ilgili açıklamasında, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin akademik ve ahlaki değerleri harmanlayan eğitim anlayışı sayesinde sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da dikkat çeken bir konuma ulaştığını ifade etti. Erbay, okulun adanın dört bir yanından geniş bir öğrenci kitlesine hitap ettiğini belirterek, her yeni öğretim yılı kayıt dönemlerinde büyük bir taleple karşılaştıklarını ancak farklı bölgelerde yaşayan öğrencilerin ulaşım sorunları nedeniyle bu imkândan yararlanamadığı dile getirdi.

Bu durumun Gazimağusa bölgesinde yeni bir ilahiyat koleji açılmasını gerekli kıldığını kaydeden Erbay, yeni okulun hem bölge halkının eğitim ihtiyacını karşılayacağı, hem de öğretmen istihdamına katkı sağlayacağını kaydetti.

“DIŞLAYICI VE KUTUPLAŞTIRICI AÇIKLAMLARI REDDEDİYORUZ”

Erol Erbay, eğitimde birliğin, sevgi ve ortak değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, bazı sendika temsilcilerinin ilahiyat kolejine ilişkin “dışlayıcı ve kutuplaştırıcı” açıklamalarını reddettikleri belirtti. Erbay, din ve vicdan özgürlüğünü temel alan, yapıcı ve kapsayıcı bir eğitim anlayışını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.