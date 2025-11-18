Yolculara kötü haber! Seferler iptal edildi
Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları, Bursa Deniz Otobüsleri’nin belirli seferlerinin iptaline yol açtı.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. BUDO tarafından yapılan açıklamada "Saat 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir” denildi.