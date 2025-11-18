  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Yolculara kötü haber! Seferler iptal edildi
Yaşam

Yolculara kötü haber! Seferler iptal edildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yolculara kötü haber! Seferler iptal edildi

Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları, Bursa Deniz Otobüsleri’nin belirli seferlerinin iptaline yol açtı.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. BUDO tarafından yapılan açıklamada "Saat 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir” denildi.

Aman dikkat! Tüm seferler iptal edildi
Aman dikkat! Tüm seferler iptal edildi

Aktüel

Aman dikkat! Tüm seferler iptal edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir çok şehirden hissedildi: 4,8 büyüklüğünde deprem!
Yerel

Bir çok şehirden hissedildi: 4,8 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti
Siyaset

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sessiz sedasız Umre ibadetini tamamlayıp Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı. Tugay’ın Umre ziy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23