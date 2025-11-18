Hasan Can Kaya'nın rezaletine tepkiler çığ gibi

Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, mizah adı altında Hz. İsa (as) ile dalga geçti. Hasan Can Kaya, programa gelen bir kişiyi Hz. İsa'ya (as) benzeterek "Hz.İsa, EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş." diyip şahsın salonu selamlamasını istedi. Ardından "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi." sözleriyle haddi aşan ifadeler kullanmaya devam etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hasan Can Kaya'ya tepki göstererek "Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya geri adım attı

Hasan Can Kaya sosyal medyadan özür diledi. Kaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim."