Dubai Airshow’da Türk imzası! Tanıtılacak sistemler merak uyandırdı

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ile küresel bir buluşma noktası haline gelen Dubai Airshow 2025, 17-21 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde misafirlerini ağırlıyor. 150 ülkeden 1.500’ün üzerinde katılımcıya ve 148.000’den fazla sektör profesyoneline ev sahipliği yapan fuarda, Roketsan da yeni nesil füze ve roket sistemleriyle boy gösteriyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Dubai Airshow 2025’e katılımları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki hızla gelişen ilişkiler savunma sanayimiz için de büyük fırsatlar barındırıyor. Körfez bölgesinin en önemli savunma ve havacılık buluşmalarından biri olmasının yanı sıra küresel ölçekte de son derece önemli fuarlardan biri olan Dubai Airshow’a güçlü bir katılım göstererek bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle iş birliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. SİHA mühimmatlarımızdan tanksavar sistemlerimize, seyir füzelerimizden hava savunma sistemlerimize kadar geniş ürün yelpazemizle katıldığımız fuarda atacağımız somut adımlar ile ülkemize hem ekonomik hem de stratejik güç kazandırmayı amaçlarken önümüzdeki dönemde de bayrağımızı her coğrafyada gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Roketsan, Dubai Airshow 2025’te, SİHA mühimmatları grubundan MAM-L IIR, MAM-T IIR ve İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesini, anti-tank sistemlerinden CİRİT Lazer Güdümlü Füzesini, seyir füzelerinden Stand-off Mühimmatı SOM ve ÇAKIR Seyir Füzesini, hava savunma sistemlerinden SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi ve SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Blok-1 Füzesini, hassas güdümlü mühimmatlarından ise TEBER Güdüm Kitini sergiliyor. Ayrıca Roketsan, yeni nesil savunma sistemlerinden biri olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemini ve uzay sistemlerinden ŞİMŞEK-1 Uydu Fırlatma Aracını da fuar katılımcılarının beğenisine sunuyor.