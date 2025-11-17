Rusya duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Rusya’dan Türkiye ve Mısır’a yapılan tatil paketlerinin fiyatları son haftalarda dikkat çekici biçimde düştü. Rosstat verilerine göre ekimde Türkiye turları bir önceki aya kıyasla yüzde 18,2, Mısır turları ise yüzde 12,1 geriledi. Kasım ve aralığın ilk yarısında da düşüş eğilimi devam ediyor. Tur operatörleri, özellikle Türkiye’deki kış dönemi doğrudan uçuşların devam etmesi sayesinde fiyatların yüksek sezona göre yüzde 50’ye varan oranlarda aşağı geldiğini belirtiyor. Ancak oteller arasındaki büyük kalite farkı, aynı bütçeyle çok farklı koşullarla karşılaşılabileceğini gösteriyor.

N. İzvestiya'ya konuşan uzmanlara göre 8 günlük Türkiye tatili bugün ortalama 45-46 bin rubleden (yaklaşık 556-568 dolar) başlıyor ve bu fiyat bandında hem üçüncü sıradaki küçük pansiyonlar hem de ısıtmalı havuzu, geniş alanı, denize yakın konumu olan büyük oteller bulunabiliyor. Turizm danışmanları, özellikle kış döneminde ısıtmalı havuza sahip tesislerin tercih edilmesini, bunun Türkiye’de kaliteli otelin ilk göstergelerinden biri olduğunu vurguluyor. Kasım ayının hava koşulları da mevsime göre elverişli: ay başında gündüz sıcaklıkları 22-24 dereceleri buluyor, deniz ise 23-24 dereceyle yaz sonunu aratmıyor.

Öte yandan kaliteli tesislerde fiyatlar hâlâ yüksek. ATOR’un verilerine göre iyi seviyedeki otellerde iki kişilik bir haftalık kış tatili 100 bin rubleden (1 235 dolar) başlıyor. Maxx Royal Belek Golf & Spa gibi üst segment otellerde fiyatlar 302 bin rubleden (3 bin 732 dolar), Kempinski Hotel The Dome’da ise 361 bin rubleden (4 bin 460 dolar) başlıyor. Uzmanlar, tatilden tasarruf etmek isteyenlere yılbaşı haftası dışında seyahat etmeyi öneriyor. Kış aylarında Türkiye’nin özellikle yaşlı turistler, kalp ve solunum rahatsızlığı olanlar ve müze, park, alışveriş gibi aktivitelerle sakin bir tatil arayanlar için elverişli olduğu belirtiliyor.

Kışın tamamen deniz tatili yapmak isteyenlere ise Mısır daha uygun seçenek sunuyor. Aralık ayının en ucuz paketleri 23 Aralık çıkışlı turlarda görülüyor. Bir haftalık 3 yıldızlı otelde kişi başı fiyat 36 bin 600 rubleden (452 dolar) başlıyor. Dört yıldızlı otellerde paketler 82 bin ruble (1 012 dolar), beş yıldızlı bütçe seçeneklerinde ise 90 bin ruble (1 111 dolar) düzeyinde. Yeni yıl tatiline denk gelen uçuşların ise ortalamada iki kat pahalı olduğu kaydediliyor.

Turizm uzmanları, genel tablonun Rusya’da yurtdışı tatilinin giderek pahalılaştığını, fiyat artışlarının gelir artışından daha hızlı gerçekleştiğini belirtiyor.

Kaynak: Turkrus