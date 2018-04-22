Malatya’da karşı şeride geçti 3 otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Malatya-Ankara karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen Maşti istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan 23 BM 947 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil Aydın Altan idaresindeki 34 JY 722 plakalı otomobile sonra da Hacı Ahmet Apaydın yönetimindeki 44 DA 626 ve Ali Çetinkaya idaresindeki 34 TC 2414 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 23 BM 947 plakalı otomobilden yola fırlayan Emre Yılmaz (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Yarlılardan 21 yaşındaki Arif Faruk Tutal Turgut Özal Tıp Merkezine diğer yaralılar ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde nöbetçi savcının incelemesi sonrası hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırılırken acıhaberi alan gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Kazanın meydana geldiği şeridi trafiğe kapatan polis ekipleri, yolun karşı tarafında kazayı izleyen araç sürücülerini ise beklememeleri konusunda uyardı. Kaza nedeniyle 2 saate yakın tek şeritten verilen trafik ise araçların kaldırılması sonucu normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgi incelemesi sürüyor.