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Malatya’da kadın kuaför sayısını arttıracak proje

Malatya’da kuaför Şener Eroğlu ve Malatya Gençlik Eğitim Derneğinin düzenlediği Malatya Valiliği, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Park AVM’nin de destek verdiği Meslek Edindirme Kursu başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:08
Malatya’da kadın kuaför sayısını arttıracak proje

Malatya’da kuaför Şener Eroğlu ve Malatya Gençlik Eğitim Derneğinin düzenlediği Malatya Valiliği, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Park AVM’nin de destek verdiği Meslek Edindirme Kursu başladı. 6 ay sürecek olan kursun sonunda içinde kadınların da bulunduğu birçok kişi meslek sahibi olacak.


Kursun yaklaşık 1 aydır başladığını ifade eden kuaför Şener Eroğlu, kursun istihdama katkı sağlayacağını ifade ederek, “6 ay sürecek kursumuzda öncellikle kadın istihdamını ve genç istihdamını artırmayı planlıyoruz. Şuanda uygulamalı olarak gösteriyoruz. Bu kurstan sonra herkesin meslek sahibi olarak evlerine kazanç getireceklerine inanıyorum. Devletimizden Allah razı olsun böyle bir imkanı bize sağladıkları için çünkü sıfırdan başladılar mesleği öğrendikten 6 ay sonra meslek edinecekler. Kendilerine iş imkanı bulacaklar, şuanda eğitim gören 15 kişi var bunu ilerde geniş bir şekilde yayarak Malatya gelişimine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.


Malatya Gençlik Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz ise, “Gençlik Eğitim Derneği olarak milletimizin ihtiyaç duyduğu gençliği yetiştirme konusunda büyük adımlar atıp büyük çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Gençlerimiz artık bilinçli araştırıp sorguluyor ve girişimcilik noktasında büyük adımlar atıyor. Malatya Valiliğimizin destekleriyle ve Eğitmenimiz Şener Eroğlu’nun öncülüğündekuaförlük kursunu başlattık. Bu 6 aylık kursun ardından tornacılık, ve kaynakçılık kursunu başlatacağız böyle çalışmalar gerçekleştirmemizi sağlayan Malatya Valimiz Aydın Baruş beye çok teşekkür ediyorum. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Kursiyer Gül Doğan da, kursun faydalı olduğunu belirterek, “Çok güzel şeyler yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bize bu imkanı sunan başta Valiliğimize ve Şener hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İlk başta makas, tarak tutmayı öğrendik şimdi de saç kesimi yapmayı öğreniyoruz. Zor yanları olsa da çok zevkli bir iş” ifadelerini kullandı.


Bir diğer kursiyer Burak Birven ise, “Ben burada çok mutluyum Valimizin ve Şener hocamızın bize sağladığı bu imkan çok iyi bize iş istihdamı sağlıyor ben zaten bu bölümün okulunu okumak istiyorum. O yüzden buraya başvurdum çok zevkli bir iş gerçekten” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:08
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