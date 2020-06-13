Malatya'da iki yük treni çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Malatya'da iki yük treni çarpıştı.
Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.
1 kişi yaşamını yitirdi
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.