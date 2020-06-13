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Aktüel

Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Malatya'da iki yük treninin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:37:00 -
Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında iki yük treni çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Trende bulunan görevlilerden Mahmut Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında trende olduğu tespit edilen bir görevliye ulaşılamadı. Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerine ait dedektör köpeğin de kullanıldığı çalışmalar sürüyor.

 

 

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