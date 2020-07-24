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Aktüel

Malatya'da hırsızlık zanlıları ile zabıtalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:05:23 -
Malatya'da hırsızlık zanlıları ile zabıtalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, zabıta görevlileri ile hırsızlık şüphelileri arasında çıkan kavgada 2 zabıta görevlisi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Orduzu Mahallesi'nde bulunan eski Orduzu Belediyesine ait yıkılan lojman inşaatından taşları almak isteyen şüpheliler ile zabıta ekipleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan 2 zabıta görevlisi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştığı ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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