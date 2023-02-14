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Gündem Malatya'da hiçbir binası yıkılmayan müteahhidin sözleri olay oldu! Herkes bunu konuşuyor
Gündem

Malatya'da hiçbir binası yıkılmayan müteahhidin sözleri olay oldu! Herkes bunu konuşuyor

Malatya’da hiçbir binasının yıkılmadığını dile getiren müteahhidin sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Süzü püsü yok diye 300 milyar lira ceza yazıldığını söyleyen müteahhit, "Şimdi arıyorlar ‘Size madalya vereceğiz diyorlar’. Süslü püslüler hep döküldü” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 22:22:00 -
Malatya'da hiçbir binası yıkılmayan müteahhidin sözleri olay oldu! Herkes bunu konuşuyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden oldu. Türkiye 6 Şubat sabahında korkunç bir güne uyanırken depremden etkilenen 10 ilde binlerce bina enkaza dönüştü.

Göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için mücadele devam ederken binaları yapan müteahhitlerin bir kısmı tutuklandı. Malatya’da yaptığı binaların yıkılmadığını iddia eden bir müteahhidin sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Depremlerin ardından ayakta kalmayı başaran binalarının önünde konuşan müteahhit, “Süsü püsü yok diye o zaman 300 milyar ceza yazdı bana. Şimdi arıyorlar ‘Size madalya vereceğiz diyorlar’. Süslü püslüler hep döküldü” dedi. Müteahhit projelerinin hala kendisinde olduğunu iddia ederek kolonları sağlam bir şekilde yaptığını belirtti.

 

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