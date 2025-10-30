  • İSTANBUL
Yerel Malatya’da gece yarısı panik! Konteyner kentte çıkan yangında aile son anda kurtuldu!
Yerel

Malatya’da gece yarısı panik! Konteyner kentte çıkan yangında aile son anda kurtuldu!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Malatya’da bir konteyner kentte meydana gelen yangın, çevrede büyük korkuya neden oldu. Yangın sırasında içeride uyuyan aile alevleri son anda fark ederek dışarı çıkmayı başardı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken, bölge sakinleri uzun süre endişeyle olayı takip etti. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Malatya'da bir konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına uykuda yakalanan aile son anda kurtulurken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde bulunan Suudi Arabistan Konteyner Kent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir ailenin kaldığı konteynerde ısıtıcı ile temas eden yorganın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler camları kırarak aileyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın bitişik durumdaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

