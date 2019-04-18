Malatya'da gece yarısı korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
18 Nisan 2019 Perşembe 00:41
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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